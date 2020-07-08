Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. yönetimindeki 46 ABK 970 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan D.K.'ye (58) çarptı.

Kazada D.K. ve M.A. ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan M.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altında olan D.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.