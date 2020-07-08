08.07.2020 - 15:02 | | DHA
Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü M.A. (30) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. yönetimindeki 46 ABK 970 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan D.K.'ye (58) çarptı.
Kazada D.K. ve M.A. ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan M.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altında olan D.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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