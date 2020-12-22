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22.12.2020 - 14:57 | | DHA

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptıktan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü S.F., kaza yerinde bulunan araca ait far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçalardan yola çıkarak yakalandı.

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu

Kaza, cuma günü Kızılcahamam ilçesi Üçbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası açıklanmayan S.F. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.G., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

ÇAMLIDERE'DE YAKALANDI

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede bulunan far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçaların kamyonete ait olduğunu tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını da tespit ettikleri kamyoneti Çamlıdere ilçesinde buldu. Kaza yerinde bulunan parçaların kamyonete ait olduğunu tespit etti. Sürücü S.F. gözaltına alındı.

Yaralı Y.G.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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