MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yayaya çarpıp kaçan sürücü, far paneli parçalarından bulundu
ABONE OL
22.12.2020 - 15:27 |

Yayaya çarpıp kaçan sürücü, far paneli parçalarından bulundu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptıktan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü S.F., kaza yerinde bulunan araca ait far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçalardan yola çıkarak yakalandı.

Yayaya çarpıp kaçan sürücü, far paneli parçalarından bulundu

Kaza, cuma günü Kızılcahamam ilçesi Üçbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası açıklanmayan S.F. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.G., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

ÇAMLIDERE'DE YAKALANDI

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede bulunan far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçaların kamyonete ait olduğunu tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını da tespit ettikleri kamyoneti Çamlıdere ilçesinde buldu. Kaza yerinde bulunan parçaların kamyonete ait olduğunu tespit etti. Sürücü S.F. gözaltına alındı.

Yaralı Y.G.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Kırklareli'de feci kazaKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet