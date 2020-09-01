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01.09.2020 - 10:02 | | DHA

Yaylada rahatsızlandı, ambulansa eşek ve sedyeyle taşındı

Erzincan’da, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Çiğdem Mavitaş'ın (21) yardımına, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti. Arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatte ulaşılabilen Mavitaş, yolda bekletilen ambulansa eşek ve sedye üzerinde taşındı.

Yaylada rahatsızlandı, ambulansa eşek ve sedyeyle taşındı

Tatlısu köyü kırsalında, hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Çiğdem Mavitaş, aniden rahatsızlandı. Mavitaş'ın yakınları da 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Yaylada yol olmadığı için ambulansla hastaya ulaşılamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi. Erzincan merkeze 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidebilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından hastaya ulaştı. Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Mavitaş'ı eşek ve sedye üzerinde taşıyarak, ambulansa ulaştırdı. Yolda bekletilen ambulanstaki sağlık ekibine teslim edilen Mavitaş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Çiğdem Mavitaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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