Yaz Okulu bugün başlıyor

Program 29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında EBA TV kanallarında ekrana gelecek. Yaz Okulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla açılacak. Konuşmasında yaklaşık üç aydır evlerde kalındığını ve yeni yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başlanıldığını dile getiren Selçuk, “Tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz” dedi. 29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında dokuz hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, “çocuk dostu eğitim yayınları”, “genç işi içerikler”, “çift kanatlı eğitim” ve “yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar” olarak belirlendi.