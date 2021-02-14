Yaz sezonu umut vadediyor

Erken rezervasyon döneminde en çok rağbet gören zamanların, resmi tatil dönemleri ile Kurban Bayramı’nı kapsayan temmuz ayı olduğunu ifade eden Burak Tonbul “Şu ana kadar gerçekleşen rezervasyonlar doğrultusunda yurt içi tatil satışlarında 2020 yılına göre yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Yurt dışından da bir ilgi var. Özellikle İngiltere, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğun bir talep olduğunu görüyoruz” dedi.

Erken rezervasyonda sağlanan kolaylıkların da ilginin artmasında önemli olduğuna dikkat çeken Tonbul, “Misafirlerimize ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Konuklarımız dilerse tatil ücretlerinin ödemelerini satın aldıktan 4 ay sonra, 12 aya varan taksit imkânıyla yapabiliyor. Tatilden bir gün önce iptal edilse bile ödenen paranın tamamen geri alınabileceği iade garantisi de veriyoruz” diye konuştu.