YDS ve ALES sınavları ertelendi mi? ÖSYM YDS ve ALES sınav tarihlerini açıkladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES ve YDS sınavlarının ertelendiği duyuruldu. ÖSYM tarafından corona virüsü nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. ÖSYM corona virüsü tedbirleri kapsamında 9 sınavın ertelendiğini duyurdu. Peki YDS ve ALES sınavları hangi tarihlerde yapılacak? YDS ve ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM YDS VE ALES SINAVLARININ YAPILACAĞI YENİ TARİHLERİ AÇIKLADI

12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.