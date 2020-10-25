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25.10.2020 - 16:22 | | DHA

Yedigöller Milli Parkı'na akın ettiler!

Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller'deki sonbahar güzelliğini görmek isteyenler, tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yedigöller Milli Parkı'na akın ettiler!
Yedigöller Milli Parkı hafta sonu doldu taştı!
Yedigöller Milli Parkı hafta sonu doldu taştı!
Yedigöller Milli Parkı hafta sonu doldu taştı!
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Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan ağaçlar, sonbaharla birlikte sarardı. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere yakınlığıyla da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik, görenleri hayran bıraktı. Çok sayıda kişi Yedigöller'deki güzelliği görmek ve kalabalık şehirlerden kaçmak için milli parka geldi. HES kodu ile girişlerin sağlandığı Yedigöller'e gelenler yoğun bir kalabalık ile karşılaştı.

KUYRUK OLUŞTU

Çok sayıda vatandaşın Yedigöller Milli Parkı'na akın etmesi, tatil keyfini çileye çevirdi. Milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çok sayıda vatandaş içeri girmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yedigöller Milli Parkı'nda oturma alanları ve kamp alanları da doldu. Tuvaletlerde de uzun kuyruklar yaşandı. Ayrıca otoparklarda yer kalmayınca araçlar, ormanlık alanlara ya da yol kenarına park edildi. Çok sayıda jandarma ekibi de bölgede trafiği düzenlemek için ve HES kodu kontrolü yapmak için görev aldı.

‘BELLİ BİR KAPASİTE BELİRLENMELİ’

İstanbul'dan gelen Mustafa Bektaş, "Girişte belli bir araba kapasitesinden sonra alınmamalı. Belli bir kapasite belirlenmeli. Buradaki yol durumu düzenlenmeli. Giriş başka yerden çıkış başka yerden olmalı. Ben de aracımı bıraktım ve yolun açılmasını bekliyorum" dedi.

Kırıkkale'den gelen Mustafa Yeşilyurt da Yedigöller'deki yoğunlukla alakalı bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, "Doğası çok güzel bir yer. Harika bir yer. Ancak şu çile çekilecek gibi değil. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bolu tarafından giren araçlar, burada hiç park etmemeli. Girişe park yapılması lazım, araçlar orada bırakılmalı içeri girişte otobüs kullanılmalı. Ya da buradan giren araçlar başka bir yerden çıkacaklar. Her yer balata kokuyor. Araç egzozları kokuyor. Doğaya çok zararı var. İnsanlar hiç dikkat etmiyorlar. Çöpler ayrı, oturma ayrı. Maske kurallarına uymuyorlar. Uyaran görevlilere sorun çıkartıyorlar" diye konuştu.

‘AŞIRI KALABALIK’

Ailesiyle birlikte karavanla Yedigöller'e gelip kamp yapan Levent Aktay, ise "Yedigöller çok güzel. Doğa harikası. Ailece gelinecek yerler. Oksijeni bol. Ama aşırı kalabalık var. Sosyal mesafeyi koruduktan sonra bir sorun olmaz. Şehirden sıkıldığımız için dağlara tepelere kendimizi atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
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