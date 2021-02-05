Yeğenini öldürüp ormana gömdü! Pişman olan amca suçunu itiraf etti

​Olay, dün Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Hasan Arıcı ile aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti.

Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi. Hasan Arıcı, yeğeninin cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişman olan amca Hasan Arıcı, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.



Hasan Arıcı'nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı. Yeğen Hasan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.