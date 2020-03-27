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27.03.2020 - 07:00 |

Yeme-içme sektöründeki çalışanlara milyonluk destek

Anadolu Efes, 1 milyon TL’lik kaynak ile Kovid-19’dan etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanlarının yanında olmak için Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı ve “Dayanışma Birlikte Güzel”i başlattı.

Yeme-içme sektöründeki çalışanlara milyonluk destek

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeme içme ve eğlence sektöründe binlerce işletme belirsiz bir süre için kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yıllardır bu sektöre emek veren binlerce çalışanın bu durumdan olumsuz etkileneceği ve önümüzdeki süreçte geçim sıkıntısı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Anadolu Efes, bu zorlu ve belirsiz dönemde içinde faaliyet gösterdiği ekosistemin yanında olmak için harekete geçti ve Ahbap Derneği ile “Dayanışma Birlikte Güzel”i başlattı.

Bu sektördeki çalışanlara destek için 1 milyon TL kaynak sağlayan şirket, Türkiye’nin yardımsever derneklerinden Ahbap iş birliğiyle bu kaynağı ihtiyacı olan sektör emekçilerine, temel ihtiyaç malzemesi temini için ulaştıracak.

Başvuru internetten

Anadolu Efes, ihtiyaç sahibi sektör emekçilerinin belirlenmesi ve desteklerin en doğru kişilere ulaştırılması için sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile iş birliği yapıyor. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Kovid - 19 sebebiyle yeme içme ve eğlence sektöründe 20 bin işletme faaliyetlerini durdurmak durumunda kaldı. Garson, aşçı, barmen, komi gibi bu sektöre emek vermiş binlerce kişinin bu durumdan olumsuz etkileneceğini gözlemliyoruz.  Bu zor günlerde sektör emekçilerinin yanında olmak istiyoruz.  Sektörümüzdeki tüm firmaları ekosistemimize katkı sağlamaya davet ediyoruz” dedi. Salgından olumsuz etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanları, başvurularını Ahbap‘ın web sitesinde açılan Anadolu Efes iş birliği ile “Dayanışma Birlikte Güzel” alanından (ahbap.org) yapabilecekler. 

 

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