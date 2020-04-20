Yemek Eş Anlamlısı Nedir? Yemek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede yem köküne, -ek eki gelerek türemiş olan yemek kelimesinin anlamı, karın doyurmaktır. Ancak karın doyurmak için hazırlanan yiyeceklere de 'yemek' denmektedir.

Yemek Eş Anlamlısı Nedir?

TDK’ya göre yemek kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen anlamları dışında, 'günün belli zamanlarında yenilen besin' anlamı da taşır. Ayrıca, ağızda çiğneyerek yutma eylemi de 'yemek' anlamı taşır. Yemek kelimesinin, en çok kullanılan eşanlamlısı 'aş' kelimesidir. Ayrıca yemek yeme, yiyecek, lokma, ısırmakta anlamdaşı olarak karşımıza çıkar. Zıt anlamlısı yoktur.

Yemek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Türkçede yemek kelimesinin anlamdaşı olabilecek kelime sayısı, oldukça fazladır. Tüketmek, besin, öğün de bunlardan bazılarıdır. Örnek cümleler şu şekilde olabilir; 'Azıcık aşım, kaygısız başım' veya ' 'Gün içerisinde belirli besinleri mutlaka tüketmeliyiz.' ' Yemek yemek, vücudunu zinde tutacaktır.' şeklinde olmalıdır.