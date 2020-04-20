Yemin Eş Anlamlısı Nedir? Yemin Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapçada 'yamin' olarak kullanılmakta olan bu kelime, Türkçeye yemin şeklinde evrilmiş olmakla beraber, 'ant ' anlamı taşımaktadır.

Yemin Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelime anlamı olarak yemin, bir kişinin yaptığı işi veya söylediği sözü Allah'ın adını zikrederek kuvvetlendirmesi, güçlendirmesidir. Ayrıca, TDK kaynaklarında da yemin kelimesinin tek karşılığı 'ant' olarak gösterilmiştir. Bu iki kelime, farklı yazılsa da birbirinin yerine kullanılması mümkündür. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu iki kelime birbiri ile anlamdaş olma özelliği taşır.

Yemin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Yemin kelimesinin, birçok kaynağa göre en sık kullanılan eş anlamı 'ant' kelimesidir. Eş anlamlı tek karşılığı olmasına rağmen, yerini tam olarak tutmasa da, benzer olma özelliği taşıyan bir kelime olarak 'ahit' kullanılabilir. Yemin kelimesine örnek olarak; ' Yemin ederim doğruları söylüyorum'.