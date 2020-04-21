TDK’ya göre yengecin niçin yan gidersin demişler serde kabadayılık var demiş atasözünün anlamı, ‘Bazı kişilerin davranışları değişik olsa bile onun yeteneksiz olmasından değil, başkalarından daha üstün olduğunu üşümesi neden kaynaklanır,’ şeklinde yorumlamak mümkün.

Yengece Niçin Yan Gidersin Demişler Serde Kabadayılık Var Demiş Atasözünün Anlamı Nedir?

En ilgi çeken atasözlerinden biri olarak yengece için yan gidersin demişler serde kabadayılık edip var demiş atasözü geliyor. Bazı insanların davranışları diğerlerine göre farklılık gösterir. Fakat o kişi bu durumun yeteneksizliğinden kaynaklanmadığını ileri sürer. Aksine kendisinde başkasından daha üstün nicelikler olduğunu iddia eder.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Topluma bazı durumları anlatmak için kullanılan kısa deyimler atasözü olarak verilir. Bu atasözleri arasında yengece için yan gidersin demişler serde kabadayılık var demiş cümlesi gelmektedir. Kısaca insanlar kendi üzerindeki kusuru kabul etmeden onlara bir şekilde bahaneler bulur.





