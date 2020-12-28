Yeni asgari ücret 2021 ne zaman geçerli olacak? Hangi ay maaşlara eklenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı açıklandı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan başta olmak üzere tüm çalışanlar yeni tutar için harekete geçti. Asgari ücret 2021 ne kadar oldu sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Bir diğer merak edilen soru ise yeni, zamlı asgari ücret 2021'nin ne zaman maaşlara ekleneceğini araştırıyor. İşte asgari ücretin maaşlara yansıyacağı o ay...

YENİ, ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN YATACAK, HANGİ AYA YANSIYACAK?

Her yıl düzenli olarak Aralık ayında yapılan toplantılar sonrasında belirlenen asgari ücret tutarı, Şubat ayına yansıyor. Bu yıl kararlaştırılan asgari ücret 2021 miktarı olan brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş Şubat ayının maaşlarına eklenecek.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.