08.06.2020 - 20:36 |
Yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Yeni doğan bebeklerin vücutlarının yüzde kaçı sudur?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Yeni doğan bebeklerin vücutlarının yüzde kaçı sudur?
%78
Ypılan çamur temizliği sonrası göletin rengi değiştiUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, travertenlerin alt kısmında bulunan Kocaçukur Göleti'nde yapılan çamur temizliği sonrası göletin rengi değişti. Daha önce dibinde çamur biriktiği için koyu renge dönen gölet, yapılan temizliğin ardından doğal rengine kavuştu. Göletten yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarıldığı öğrenildi