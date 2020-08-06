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06.08.2020 - 08:45 |

Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı?

Koronavirüs vaka sayıları tekrar endişeli boyutlara ulaşırken öğrenciler ve velileri telaş sardı. Vaka sayılarının son iki gündür binlerin üzerinde seyretmesi okulların açılıp açılmayacağını da gündeme getirdi. Şimdi sıkça Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? sorusu soruluyor.

Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayının gelmesiyle birlikte bu soru epey sorulmaya başlanırken koronavirüs vaka sayılarının artması vatandaşları endişeye sevk etti. Bu nedenle de okulların açılıp açılmayacağı kafalarda soru işareti bıraktı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında; “31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. 'Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız.' demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi. Bakan Selçuk velilerin de bu süreçte ne kadar etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı.

“BU KADAR YAKIN TEMASLI GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız? 

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