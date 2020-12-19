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19.12.2020 - 09:34 | | İHA

Yeni eşinden eski eşine kaçtı, başına gelmeyen kalmadı

Denizli’de yeni eşinden şiddet görüp sığındığı eski eşi tarafından 24 saat bir oto tamirhanesinde alıkonulan kadının imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin kilidi kırarak açtığı işyerinde valizleriyle birlikte çıkartılan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Raziye Saruhan, yeni eşi tarafından darp edilince eski eşi Mehmet K.’ya sığındı. Eski eşine sığınan Saruhan, 24 saati aşkın süre boyunca sanayi içerisinde oto tamirhanesinde üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. Şarjı biten çaresiz kadın, üzerine kitlenen kepenke vurarak, saatlerce yardım çığlığı attı. Yanında şarj aleti bulunmayan Saruhan, işyerinde saatler sonra bulduğu şarj aletini ile telefonu şarj etti. Telefonun açılmasıyla umutlanan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak kepenki açtı.

Saatler sonra açılan kapının arkasında valizleri ile birlikte çıkan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Ekipler, alıkonulan ve sağlık durumu iyi olan kadını polis merkezine götürdü.

YENİ EŞİ DE OLAY YERİNDE GELDİ

Eşinin alıkonulduğundan habersiz olan Ramazan Y'nin, saatlerce Saruhan’a ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. Saruhan’ın ısrarla çalan telefonunu açmasıyla durumdan haberdar olan Ramazan Y. de olay yerine geldi. Kilitli kaldığı işyerinden kurtarıldıktan sonra İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sorularına cevap veren Raziye Saruhan, “Ramazan Y. ile birlikteliğim olduğu için boşandık. Beni eski eşimden kurtarmaya çalışıyordu kendince. Eşim Ramazan Y. kendisi beni aradı” dedi.

Yeni eşinden eski eşine kaçtı, başına gelmeyen kalmadı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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