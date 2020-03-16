Yeni hedef 2035’te insansız savaş uçağı

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Bahar Kalkanı Harekatı’nda etkili şekilde kullandığı İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) geleceğine ilişkin yol haritası çizdi. STM’nin raporuna göre savaş uçakları 2035 yılında pilotsuz uçacak. Raporda ayrıca İHA pilot eğitimlerinin Harp Okulları bünyesinde yapılması önerildi.

STM ThinkTech de (Teknolojik Düşünce Merkezi) İHA’ların geleceğine ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda İHA’ların Vietnam Savaşı sırasında görülmeye başladığı, ilk kez gerçek anlamda farklı bir silah sistemi olarak 1982 yılında İsrail tarafından kullanıldığı belirtildi. 2000’li yıllarından başından itibaren İHA’ların askeri güvenlik ortamına yeni bir anlayış getirdiği vurgulandı. Rapora göre önümüzdeki yıllarda hava araçları, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra muharip görevlerde daha fazla etkin olmaya başlayacak.

Hipersonik özellik

Raporda, insansız savaş uçaklarıyla ilgili ise “2035 yılı ve sonrasında insansız savaş uçakları gökyüzünde yerini alacak. İnsansız hava araçları hipersonik özelliğe kavuşacak ve Hava Kuvvetleri’nin asli unsurları haline gelecek” ifadesi kullanıldı.

Raporda, mevcut teknolojiyle doğrudan pilot kontrolünde görev yapan İHA’ların, geleceğin hareket ortamında yapay zeka ile birlikte otonom görev yapma kabiliyetine ulaşacağı belirtilirken, pilotların eğitimine ilişkin tavsiyeler de yer aldı. Pilot yetiştirmenin önemine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

‘Harp okullu olmalı’

“Her ne kadar İHA pilotları genelde yer kontrol istasyonun içinde olacak şekilde İHA’dan belirli bir uzaklıkta görev yapsa da, bu personelin uçurduğu hava aracı, insanlı hava araçlarının da bulunduğu hava sahası içinde uçmaktadır. Bu nedenle İHA pilotlarının özellikle aerodinamik, seyrüsefer, uçuş planlama ve meteoroloji gibi konularda, insanlı uçak pilotlarının sahip olduğu standartlarda havacılık bilgi ve tecrübesine sahip olması gerekmektedir. Geleceğin İHA sistemlerini kullanacak pilotlarda İHA kültürünün, Harp Okulu eğitimi aşamasında oluşturulması gerekecektir.”