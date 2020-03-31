Yeni kredi desteği nedir, nasıl yararlanılır? Kamu bankaları tarafından açıklanan Yeni kredi paketi neyi kapsıyor?

Geliri aylık 5 bin TL'nin altından olan bireysel müşterilere kredi desteği geliyor. Destek ise 3 bankanın ortak açıklaması ise duyduruldu. 36 aya kadar vade yapılabilecek yeni kredi desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki yeni kredi desteği şartları nedir, başvurular ne zaman başlayacak?

6 AYI ÖDEMESİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kredinin 6 ayı ödemesiz olacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

KREDİ DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi 10 bin liraya kadar verilecek.

KAÇ AY VADE YAPILACAK?

Kredi için 36 aya kadar vade yapılabilecek.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL