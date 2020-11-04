Yeni mesai - çalışma saatleri nasıl olacak? Özel sektör - Kamu mesai saatleri Kasım 2020

Son dakika haberleri arasında koronavirüse karşı alınan önlemler yer aldı. Günden güne vaka sayısının artmasına yönelik koronavirüs salgınının önüne geçmesi hedefleniyor. Bu planlanan önlemlerin arasında mesai saatleri de var.

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" başlıklı yeni bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi.

YENİ MESAİ SAATLERİ

26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları gözönünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere

06:00 15:00,

06:30 15:30,

07:00 16:00,

07:30 16:30,

08:00 17:00,

08:30 17:30,

09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili ise adli işlem başlatılacak.

Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek

Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz. 60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak.

Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

Sanayi kesimi çalışanları saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.

Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağı