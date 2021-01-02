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02.01.2021 - 07:00 |

‘Yeni mutant daha öldürücü değil’

Yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere’de bilim insanları, mutant virüsün diğer varyasyonlarından daha ciddi bir Kovid-19 hastalığına neden olmadığını ancak daha bulaştırıcı olduğunu duyurdu. Financial Times’ta yer alan araştırma sonuçlarına göre, mutant virüsle enfekte olmuş 1769 kişi, mutasyona uğramayan tiple enfekte olan yaş, cinsiyet, ikâmet alanı ve test süresi açısından eşit verilere sahip aynı sayıda Kovid-19 hastasıyla karşılaştırıldı.

‘Yeni mutant daha öldürücü değil’

 

Sonuçlarda, her iki koronavirüs türüyle de enfekte olan hastaların hastaneye yatış ve yoğun bakıma alınma oranlarında anlamlı bir fark görülmedi. Araştırmacılar, B117 adı verilen yeni mutantın daha bulaşıcı olduğunu doğrulamış oldu.

İngiltere ulusal temas izleme sistemi olan NHS Test and Trace’den alınan verilerin ayrı bir analizinde ise koronavirüsün yeni varyantla teması olan kişilerin yüzde 15’ine bulaştığı belirtildi. Mutasyona uğramayan koronavirüsün ise ise insanlara bulaşma oranı yüzde 10 olarak hesaplandı. İngiltere Halk Sağlığı kıdemli tıbbi danışmanı Susan Hopkins, “Şu anki veriler, yeni mutasyonun daha ciddi hastalığa veya ölüm oranının artmasına neden olmadığını gösteriyor, ancak bunu daha iyi anlamak için araştırmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Çin’de de görüldü

Bununla birlikte mutant virüs Çin’de de görüldü. Mutant virüs Çin’de ilk olarak 14 Aralık’ta tespit edildi. Makalede, İngiltere’den Çin’e dönen 23 yaşındaki bir kadın öğrenciye 14 Aralık’ta Şanghay’da yapılan testin pozitif çıktığı, tespit edilen virüsün ise İngiltere’deki mutasyonla ortaya çıkan varyant olduğu belirtildi.

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