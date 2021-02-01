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01.02.2021 - 01:18 |

Yeni rapor yayımlandı! Öğleden sonra başlıyor

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre pazartesi öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde de sağanak yağış etkili olacak.

Yeni rapor yayımlandı! Öğleden sonra başlıyor

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Yeni rapor yayımlandı Öğleden sonra başlıyor

Sağanak yağış salı günü de devam edecek. Özellikle Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeni rapor yayımlandı Öğleden sonra başlıyor

Çarşamba günü sağanak yağış Ege ve Marmara'da etkili olacak.

Yeni rapor yayımlandı Öğleden sonra başlıyor

Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış etkili olacak.

Yeni rapor yayımlandı Öğleden sonra başlıyor

Cuma günü yağışlar bu kez Kuzey bölüme kayıyor. Samsun başta olmak üzere kıyı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

Yeni rapor yayımlandı Öğleden sonra başlıyor

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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