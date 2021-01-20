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20.01.2021 - 13:16 |

Yeni yağışlar geliyor! İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?

Geçen hafta sonu yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oldu. İstanbul da kardan nasbini aldı. Yağışlar sona ererken bir daha ne zaman kar ve yağmur yağacağı merak ediliyor. İşte "İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?" sorusunun cevabı...

Yeni yağışlar geliyor! İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?

İstanbul'a yılın ilk karı geçen hafta yağdı. Yağmurlarla birlikte baraj doluluk oranları da yükseldi. İstanbullular yeni bir kar yağışı olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor ve "İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?" sorusunu soruyor.

İSTANBUL'A KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazar gününe kadar İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Uydu görüntüleri inceledindiğinde ise 25 Ocak pazartesi günü yağmur başlayacak ve 26 Ocak salı günü akşam saatlerinde yağmur yerini karla karışık yağmura bırakacak. Çarşamba günü Trakya, Marmara ve Ege hariç yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.

 

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