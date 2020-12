Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

Yurdun dört bir yanında başlayan yeni yıl heyecanı saatler ilerledikçe artıyor. Yeni yıla girmek için sabırsızlananlar, yılbaşı gecesi tüm dünya için iyi dileklerde bulunarak 2021 yılının çok güzel geçmesini istiyor. Kimi WhatsApp veya SMS üzerinden çevresindekilere yılbaşı kutlama mesajı gönderecekken, kimi ise sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, Twitter üzerinden takipçilerine yeni yıl mesajları paylaşacak. Tercihe göre ister resimli, ister anlamlı, ister kısa - uzun, kurumsal veya ingilizce yılbaşı mesajları ilgi görecek. İşte 2021 yılı için en çok beğenilen yeni yıl mesajları...

YENİ YIL MESAJLARI 2021

2021 Yılı için sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Yeni yılın bir önceki yılları aratmaması dileğiyle...

Gerçek sevgi ve gerçek arkadaşlıklar yeni yılda da tüm gerçekliğiyle devam etsin. Mutlu yıllar...

Tüm iş arkadaşlarımın yeni yılını kutlarım. Yeni yılda birlikte nice başarılara adım atmak hedefiyle mutlu yıllar...

2021 Umut demek, umut ise gelecek demek...Yeni yılınızda umudunuz günden güne artsın, geleceğiniz şekillensin...

2020'de gerçekleştiremediğimiz tüm hayallerin 2021 yılında gerçekleşmesi niyetiyle yeni yılınız kutlu olsun!

Yılbaşı gecesinde yaşanan coşku ve heyecan tüm yılı kaplaması dileğiyle 2021 hepimize şans getirsin!

2021'de doğmuş gibi ruhumuz tazelensin, yeni yıl bedenimize adeta ilaç olsun!

2021 yılında kadın cinayetleri son bulsun, yeni yılda ülkemiz aydınlığa kavuşsun...

Kariyerinizdeki hedefinize 2021'e erişmenizi diler başarı dolu yıllar dilerim.

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.

Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

Birlikte adımızı yan yana yazacağımız, her anımızda göz göze bakacağımız, nefes alırken diz dize duracağımız bir yıl olsun. Seni seviyorum her şeyim. Mutlu yıllar!

Yanımda olmadığın zamanın boşa geçtiğini düşündüm hep. Yan yana olmadığımız anlarda içim sızlar bu yüzden. Şimdi tüm aşıklar, sevdiklerinin gözlerinin içinde kendi yansımalarını görürken, ben senin kokuna bile hasret kaldım. Bu gece gördüğün her yıldız için seni seviyorum diyorum sevgilim. Bu gece, gireceğimiz en güzel yılın başlangıcı olsun. Mutlu yıllar!

Yanındayken nefesini hissetmenin cezası, uzağında kokunu özlemekmiş. Uzağımda özlediğim en güzel kokumsun. Bu yıl, bizim yılımız olsun. Mutlu yıllar sevgilim!

Nefesim, nefes alma sebebim! Bu yıl, sensiz alacağım son nefeslerim olsun. Bundan sonra yanımda ol, kokun üzerime sinsin. Seni çok seviyorum mutluluğum!

Geçen yılı benim için çok özel bir hale getirdin. Önümüzdeki yılın senin için özel olması en büyük dileğim. Birbirimiz için sevgi, ilgi ve şefkat dolu bir yıl daha olsun; aşkımız, yıldan yıla güçlensin sevgilim!

Her yeni yılda hayatta daha büyük zorluklar ve engeller gelir. Karşılaşabileceğin tüm engellerin üstesinden gelmen için cesaret, umut ve inanç diliyorum.Bu yeni yılda da hayatının her anında sana destek olacağıma, sana kendini asla yalnız hissettirmeyeceğime söz veriyorum. Nice senelere sevgilim!

Yıllar geçiyor ama değişmeyen tek bir şey var; sana olan aşkım. Eğlence ve mutluluk dolu bir yıl bizimle olsun sevgilim…

Seninle bir yılı daha geride bırakırken her yıl seni daha çok seveceğime söz veriyorum sevgilim. Mutlu yıllar aşkım, mutluluk dolu yıllar…

Seni sevmekle o kadar meşguldüm ki, bir yılın daha geçtiğini zar zor fark ettim. Mutlu yıllar aşkım… Bu dünyadaki tüm mutluluklar senin olsun, sen benimle ol!

Bu dünyada sana olan sevgimi zayıflatacak hiçbir şey yok. Zamanın sonuna kadar seninim. Bize sevgi dolu bir yıl diliyorum!

KOMİK YILBAŞI MESAJLARI

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle.

31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.

Adam, bu yılbaşı soğuk geçecek demiş. Sanki arada bir haziran ayına denk geliyor!

İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl doğurdu.

Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.

Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

İNGİLİZCE YENİ YIL MESAJLARI 2021

- As we celebrate the New Year, I wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

(Yeni yılı kutlarken, herkese başarı, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç diliyorum. Mutlu Yıllar!)

- We may be far apart but you are always in my heart. I wish you have a healthy New Year!

(Uzakta olabiliriz ama sen hep kalbimdesin. Sağlıklı mutlu yıllar dilerim!)

- To all of my friends, I wish you have a healthy, happy, prosperous and spectacular New Year!

(Tüm arkadaşlarıma, umarım sağlıklı, mutlu, bolluk içinde, muhteşem bir yıl diliyorum!)

- I am so lucky to have such a great family. Happy New Year!

(Böyle mükemmel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Mutlu Yıllar!)





DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2021

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.

Selam ve dua Allah"a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yenî yılınız kutlu olsun…

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun