Yeni yıl mesajları 2021 resimli, anlamlı kurumsal seçenekler | Yılbaşı mesajları kısa - uzun ve İngilizce tercihler

Yurdun dört bir yanında başlayan yeni yıl heyecanı saatler ilerledikçe artıyor. Yeni yıla girmek için sabırsızlananlar, yılbaşı gecesi tüm dünya için iyi dileklerde bulunarak 2021 yılının çok güzel geçmesini istiyor. Kimi WhatsApp veya SMS üzerinden çevresindekilere yılbaşı kutlama mesajı gönderecekken, kimi ise sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, Twitter üzerinden takipçilerine yeni yıl mesajları paylaşacak. Tercihe göre ister resimli, ister anlamlı, ister kısa - uzun, kurumsal veya ingilizce yılbaşı mesajları ilgi görecek. İşte 2021 yılı için en çok beğenilen yeni yıl mesajları...

YENİ YIL MESAJLARI 2021

2021 Yılı için sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Yeni yılın bir önceki yılları aratmaması dileğiyle...

Gerçek sevgi ve gerçek arkadaşlıklar yeni yılda da tüm gerçekliğiyle devam etsin. Mutlu yıllar...

Tüm iş arkadaşlarımın yeni yılını kutlarım. Yeni yılda birlikte nice başarılara adım atmak hedefiyle mutlu yıllar...

2021 Umut demek, umut ise gelecek demek...Yeni yılınızda umudunuz günden güne artsın, geleceğiniz şekillensin...

2020'de gerçekleştiremediğimiz tüm hayallerin 2021 yılında gerçekleşmesi niyetiyle yeni yılınız kutlu olsun!

Yılbaşı gecesinde yaşanan coşku ve heyecan tüm yılı kaplaması dileğiyle 2021 hepimize şans getirsin!

2021'de doğmuş gibi ruhumuz tazelensin, yeni yıl bedenimize adeta ilaç olsun!

2021 yılında kadın cinayetleri son bulsun, yeni yılda ülkemiz aydınlığa kavuşsun...

Kariyerinizdeki hedefinize 2021'e erişmenizi diler başarı dolu yıllar dilerim.

İNGİLİZCE YENİ YIL MESAJLARI 2021

- As we celebrate the New Year, I wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

(Yeni yılı kutlarken, herkese başarı, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç diliyorum. Mutlu Yıllar!)

- We may be far apart but you are always in my heart. I wish you have a healthy New Year!

(Uzakta olabiliriz ama sen hep kalbimdesin. Sağlıklı mutlu yıllar dilerim!)

- To all of my friends, I wish you have a healthy, happy, prosperous and spectacular New Year!

(Tüm arkadaşlarıma, umarım sağlıklı, mutlu, bolluk içinde, muhteşem bir yıl diliyorum!)

- I am so lucky to have such a great family. Happy New Year!

(Böyle mükemmel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Mutlu Yıllar!)