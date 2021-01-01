Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler haberimizde. 2020 yılının sona ermesi ve 2021 yılına girerek yeni umutlar ve yeni dilekler herkesi sardı. 2020 yılında yaşanan pandemi felaketinin izlerini slmek isteyenler 2021'den çok daha güzel, sağlıklı ve mutlu günler diliyor. Hoşgeldin 2021 yazılı mesajlar ile tüm sevdiklerinizin yeni yılını kutlayabilir. Sosyal medya hesaplarınızdan ya da özel mesajdan güzel yeni yıl dileklerinizi yılbaşı mesajları ile herkese iletebilirsiniz.

YENİ YIL MESAJLARI HOŞ GELDİN 2021

* Hoş geldin 2021! Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

* 2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

* Hoş geldin 2021! Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

* Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

* Hoş geldin 2021! Aileleniz, arkadaşlarınız ve tüm yakınlarınız ile güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. 2021 sizlere uğur getirsin.

* Güneşin etrafa sıcaklık yaydığı gibi 2021 senesinde her daim sıcak, samimimi ve güzel bir hayatın olsun.

* Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

* Hoş geldin 2021! Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

* Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

* İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

* Hoş geldin 2021! Gerçek sevgi ve gerçek arkadaşlıklar yeni yılda da tüm gerçekliğiyle devam etsin. Mutlu yıllar...

* Tüm iş arkadaşlarımın yeni yılını kutlarım. Yeni yılda birlikte nice başarılara adım atmak hedefiyle mutlu yıllar...

* 2021 Umut demek, umut ise gelecek demek...Yeni yılınızda umudunuz günden güne artsın, geleceğiniz şekillensin...