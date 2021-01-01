Yeni yılın ilk gününde koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs 2021'de de gündemde olacak. Aşıların etkisiyle virüsün yavaş yavaş hayatımızdan çıkması bekleniyor. Milyonlarca kişi yeni yılın ilk gününde koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısını merak ediyor. Peki son tablo açıklandı mı?

KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

1 Ocak 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayısı henüz açıklanmadı. Son tablonun saat 19.00 sularında açıklanması bekleniyor.

31 ARALIK KRONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 178 bin 217 test yapılırken 14 bin 380 vaka bildirildi. Hasta sayısı 2 bin 219, vafat sayısı 239 ve iyileşen sayısı 22 bin 021 olarak açıklandı.