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19.11.2020 - 01:55 | | DHA

Yenibosna'da yangın! Ekipler oraya sevk edildi

İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş yerinin ilk katında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

    Yenibosna'da iş yerinde patlamanın ardından yangın çıktıİstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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