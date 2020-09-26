Yeniden gözaltı kararı

Yapılan soruşturmalarda İzmir’de yine kaçak ve ruhsatsız bir güzellik merkezi işlettiği tespit edilen şüphelilerden haklarında tekrar gözaltı kararı verilenlerden ikisi İzmir Menemen’de yakalanıp gözaltına alınırken, aralarında pratisyen doktor Öner Özsoyeri’nin de bulunduğu üç şahsın yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor. Kübra Boyraz’ın babası Ekrem Solmazgül ise güzellik merkezindeki botokstan sonra hastanede hayatını kaybeden kızının ölüm raporuna ‘kalp krizi’ yazan doktordan da şikayetçi olduğunu söyledi.