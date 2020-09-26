26.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Yeniden gözaltı kararı
İstanbul Beylikdüzü’nde ruhsatsız bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden tıbbi mümessil Kübra Solmazgül Boyraz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan beş güzellik merkezi çalışanı hakkında dün tekrar gözaltı kararı verildi.
FERİT ZENGİN İstanbul
Yapılan soruşturmalarda İzmir’de yine kaçak ve ruhsatsız bir güzellik merkezi işlettiği tespit edilen şüphelilerden haklarında tekrar gözaltı kararı verilenlerden ikisi İzmir Menemen’de yakalanıp gözaltına alınırken, aralarında pratisyen doktor Öner Özsoyeri’nin de bulunduğu üç şahsın yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor. Kübra Boyraz’ın babası Ekrem Solmazgül ise güzellik merkezindeki botokstan sonra hastanede hayatını kaybeden kızının ölüm raporuna ‘kalp krizi’ yazan doktordan da şikayetçi olduğunu söyledi.
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