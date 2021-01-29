29.01.2021 - 16:09 |
Yepyeni bir sağlık kanalı
Sağlığımıza daha fazla dikkat etmemiz, vücudumuzu daha dinç tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Yeni sağlık kanalı “Doktoruna Danış” ile Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, eski il sağlık müdürü Dr. Tolga Evren hem faydalı bilgiler veriyor hem sizden gelen soruları yanıtlıyor.
Beste Sırapınar’ın sunduğu “Doktoruna Danış” ile birçok konuda bilgi sahibi olabilir, vücudunuz için daha sağlıklı adımlar atabilirsiniz. https://www.youtube.com/channel/UCn0GSsqLeXQm9KhEwz5IOWA