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29.01.2021 - 16:09 |

Yepyeni bir sağlık kanalı

Sağlığımıza daha fazla dikkat etmemiz, vücudumuzu daha dinç tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Yeni sağlık kanalı “Doktoruna Danış” ile Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, eski il sağlık müdürü Dr. Tolga Evren hem faydalı bilgiler veriyor hem sizden gelen soruları yanıtlıyor.

Yepyeni bir sağlık kanalı

Beste Sırapınar’ın sunduğu “Doktoruna Danış” ile birçok konuda bilgi sahibi olabilir, vücudunuz için daha sağlıklı adımlar atabilirsiniz. https://www.youtube.com/channel/UCn0GSsqLeXQm9KhEwz5IOWA

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları;
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