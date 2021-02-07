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07.02.2021 - 13:52 | | DHA

Yer: Ankara... Ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu

Ankara'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ekmek arasına gizlenmiş halde 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gelen son dakika haberine göre; olayda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yer: Ankara... Ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine 06 ND 521 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki, Necdet Demirci (50) ile Afganistan uyruklu Omıd Ansari'nin (27) üst araması yapıldı.

İkilinin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta da detaylı arama yaptı. Aramada, ekmek arasına gizlenmiş 250 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Omıd Ansari'nin 'izinsiz faaliyetten' arandığını öğrenildi. Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yer: Ankara... Ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu

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