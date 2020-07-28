Yer Ankara! Rüşvete suçüstü böyle görüntülendi

Ankara'da vergi müfettişi olarak görev yapan İ.B'nin, defter ve belgelerini incelediği firmalardan şantajla rüşvet aldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Zanlıyı 6 ay takibe alan ekipler, İ.B'nin, inceleme yaptığı mükellefleri "ceza yazmakla" korkuttuğunu, sonrasında "Sizi bir arkadaşım arayacak onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, incelemeyle ilgili olumsuzluk çıkmaz." dediğini belirlendi.

Serbest Muhasebecilik yapan F.K isimli kişinin ise bu telefon görüşmelerini gerçekleştirdiğini bunun üzerine yüksek oranlarda rüşvet almaya çalıştıkları belirlendi. Son olarak bir Turizm ve Taşımacılık firması sahibinden 65 Bin TL rüşvet istedikleri tespit edildi.

Seri numaraları tespit edilen 65 Bin TL parayı F.K.'nın Vergi Müfettişi İ.B'nin iş yeri yakınında teslim ettiği görüldüğü sırada her iki şüpheli de suçüstü yakalandı.

Şüpheliler İ.B. ve F.K. haklarında hazırlanan tahkikat evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.