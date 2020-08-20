MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yer: Antalya... DJ kurşun yağdırdı!
ABONE OL
20.08.2020 - 21:02 | | DHA

Yer: Antalya... DJ kurşun yağdırdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek ses cezası uygulanması nedeniyle bir gece kulübü sahibi ve çalışan DJ C.D. arasında tartışma çıktı. Eve giden C.D., beraberinde ağabeyi A.D. (29) ile yeniden iş yerine geldi. Yanlarında getirdikleri tüfekle rastgele çevreye ateş açan iki kardeşi polis etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Olarda 2 kişi yaralanırken, kardeşlerden A.D. tutuklanırken, kardeşi serbest bırakıldı.

Alanyanın Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerinde gece saat 01.30 sıralarında bir gece kulübüne zabıta ekipleri yüksek ses nedeniyle cezai işlem uyguladı. Ceza sonrası iş yeri sahibi C.B. (33), mekanda DJ olarak çalışan C.D.ye (25) kızdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.D. mekandan ayrılıp eve giderek durumu ağabeyi A.D.ye anlattı. Sinirlenen A.D., kardeşi C.D. ile birlikte evde bulunan 2 av tüfeği ve bir satırla gece kulübünün önüne gitti.

2 kardeş gece kulübünün önünde rastgele çevreye ateş açarken, mekan sahibi C.B.nin kardeşi Ş.B. (31) duruma müdahale etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.D. olay yerine gelen polislere de tüfeğini doğrulttu. Polis ekipleri A.D. ve kardeşini ellerindeki tüfekleri bırakmaları için uyarırken, havaya üç el ateş etti. Daha sonra tüfekleri yere bırakan 2 kardeş, kendilerini gözaltına almaya çalışan polise direndi. Polis kendilerine mukavemet gösteren A.D. ve C.D.'yi etkisiz hale getirdi.

Yer: Antalya... DJ kurşun yağdırdı



Rastgele açılan ateş sonucu mekan sahibinin kardeşi Ş.B. sağ ayağından, şüphelilerden A.D. ise sol ayağından saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Yaralılara hastanede ayakta müdahale edildi. Polis merkezindeki ifadelerinde taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

AĞABEY TUTUKLANDI

Haklarında 'kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından işlem yapılan A.D. ve C.D. mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden C.D. serbest kalırken, ağabeyi A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (20 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu. Koca, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400ü geçti." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Antalya... DJ kurşun yağdırdı!

Yer: Antalya... DJ kurşun yağdırdı!

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Akılalmaz ölüm! Başını yata çarpıp denize düştü...

Akılalmaz ölüm! Başını yata çarpıp denize düştü...

Sıradaki Haber