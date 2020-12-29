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29.12.2020 - 10:47 | | İHA

Yer: Antalya! Faciadan dönüldü

 Antalya’da anne ve babasına öfkelenip evini ateşe verdiği ileri süren madde bağımlısı bir kişi, az kalsın faciaya neden oluyordu. Yangında bina tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Madde bağımlısı gencin emekli öğretmen babası ise, “Evi oğlum yaktı. Ona bakmak zorunda değilim” diyerek isyan etti.

Yer: Antalya! Faciadan dönüldü
Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu
Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu
Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu
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Yangın, sabah 09.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1’inci katında çıktı. İddiaya göre, anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M.D. (37), odasındaki elbise dolabını ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanları fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı.

Yoğun dumanın kapladığı apartman sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, evini yaktığı ileri sürülen M.D.’nin emekli öğretmen babası Meriç D., oldukça öfkelendi. Oğluna tepki gösteren Meriç D., “Bakmak zorunda değilim. 37 yaşında oğlum yaktı. Çarşafları, yatakları tutuşturmuş” diyerek gözyaşı döktü.

Yangından kaçarken apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan Leyla Yorulmaz ise, “Dumandan ortalık gözükmüyordu. Simsiyahtı. Düştüm. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken ben düştüm” diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen M.D.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Yer: Antalya Faciadan dönüldü

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