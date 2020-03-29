MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yer: Antalya... Koltukta ölü bulundu
ABONE OL
29.03.2020 - 11:30 | | DHA

Yer: Antalya... Koltukta ölü bulundu

Antalya'da bir nakliyat firmasında gece bekçiliği yapan emekli vergi memuru Mehmet Konur (63), iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu.

Yer: Antalya... Koltukta ölü bulundu
Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu
Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu
Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle 2431 Sokak üzerindeki nakliyat firması önünde meydana geldi. 3-4 ay önce Ankara'dan Antalya'ya gelen emekli vergi memuru Mehmet Konur, gece bekçiliğini yaptığı nakliyat firması önünde dün gece arkadaşıyla birlikte alkol aldı.

Geç saatlerde eve giden ve sabah Mehmet Konur'u iş yerinin önündeki koltukta hareketsiz gören arkadaşı, önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Konur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaşı, kalp rahatsızlığı olduğunu bildiği Konur'un, bir süre önce eşinden boşandığını söyledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, corona virüs önlemleri kapsamında cesede özel kıyafetlerle müdahale etti. Mehmet Konur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyorANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, çiftliğinde 10 farklı ırkta tavuk ve horoz yetiştiriyor. Her ırk kendine göre renk ve tüy yapısına göre ayrılıyor. Dünyaca bilinen Black Mottled ve Columbia Buff Blue ırkı horoz ve tavukların bulunduğu çiftlikte üretilen yumurtalar da yurt içine satılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır? Tercih kılavuzu...

KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır? Tercih kılavuzu...

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 48 saat uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 48 saat uyarısı!

Sıradaki Haber