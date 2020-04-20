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20.04.2020 - 14:53 | | DHA

Yer: Beşiktaş! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplandılar

Ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda Faslı, Fas Başkonsolosluğu önünde sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplandı.

Yer: Beşiktaş! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplandılar

İstanbul Beşiktaş'taki Fas Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda Faslı toplandı. Ülkelerine dönmek istediklerini belirten Faslılar yardım istedi. Çok sayıda Faslı sosyal mesafeyi hiçe sayarak bekledi.

Fas Konsolosluğu önünde bekleyen bir Faslı "Corona virüs salgını nedeniyle Fas'a uçak gitmiyor. Havalimanı kapalı. Masraf yok. Burada kaldık. Ramazan geliyor. Ailemiz Fas'ta kaldı. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Fas vatandaşlarının Fas Konsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.

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