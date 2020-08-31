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31.08.2020 - 12:06 | | DHA

Yer: Bilecik! Kalbi 45 dakika durduktan sonra hayata döndü

Bilecik'te oturduğu bank üzerinde kalbi durduğu zabıta ekiplerince fark edilen Şakir Kalaycı ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

Yer: Bilecik! Kalbi 45 dakika durduktan sonra hayata döndü

Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı’nın  (51), bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti.

Yaptıkları kontrolde Kalaycı’nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı’yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı. 

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