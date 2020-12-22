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22.12.2020 - 09:10 | | İHA

Yer: Bursa... Ölümden döndü, hayata böyle tutundu

Bursa’da 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan bir kadın çıkan dumandan etkilendi.

Yer: Bursa... Ölümden döndü, hayata böyle tutundu
Dumandan etkilenen kadının yardımına komşusu koştu
Dumandan etkilenen kadının yardımına komşusu koştu
Dumandan etkilenen kadının yardımına komşusu koştu
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Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Umurbey mahallesi Mehmet Çavuş sokakta bulunan 4 katlı binanın en üstünde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Çağla B’nin oturduğu katta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden dumanın içinde kalan ev sahibi Çağla B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye kapı girişinde müdahale etti.

Daha sonra ambulans ile Çekirge Devlet hastanesine kaldırılan Çağla B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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