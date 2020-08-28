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28.08.2020 - 15:27 | | DHA

Yer: Bursa... Sokakta top oynayan kardeşler dehşeti yaşadı!

Bursa'da, sokakta top oynayan 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeşten rahatsız olan R.C., C.C. ve C.C. adlı kardeşler, çocukları dövdükten sonra bıçakla kovaladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 kardeş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, çarşamba günü, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. R.C., C.C. ve C.C. isimli kardeşler, sokakta top oynayan 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeşten gürültü yaptıkları gerekçesiyle rahatsız oldu. Tartışmaya başlayan 3 kardeş, daha sonra çocukları dövmeye başladı. R.C., daha sonra elindeki bıçakla 2 çocuğu kovalamaya başladı. Korkan 2 kardeş ise koşarak, sokaktan ayrıldı. Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KORKUTMAK İSTEMİŞLER

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılıp, izlenince tepki topladı. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, R.C., C.C. ve C.C.'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadelerinde; topun cama geldiğini, seslerden rahatsız olduklarını, birkaç defa uyarıp, kızdıklarını ve çocuklar dinlemeyince korkutmak için sokağa indiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Yer: Bursa... Sokakta top oynayan kardeşler dehşeti yaşadı

SERBEST KALDILAR

R.C., C.C. ve C.C., haklarında 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'tehdit’ suçlarından işlem yapılarak, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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