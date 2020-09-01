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01.09.2020 - 14:35 | | DHA

Yer: Çorum... Haberi alınca koşarak kızının evine geldi, pencereden bakınca rahatladı

Çorum'da boşanma aşamasındaki çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Polis, yangın çıkan evin kiracısı Leyla Aslan'a ulaşamayınca, annesi Dudu Aknıyık'ı telefonla arayarak durumu haber verdi. Koşarak kızının evine gelen anne Aknıyık, uzun süre pencereden yanan eşyalara bakarken, evde kimsenin olmadığını öğrenince, rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin boş olduğu olduğu öğrenildi.

Yer: Çorum... Haberi alınca koşarak kızının evine geldi, pencereden bakınca rahatladı

Kentte, Ata Caddesi, Aydın Apartmanı'nın zemin katında, saat 11.00 sıralarında Leyla Aslan tarafından kiralanan dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aslan'a ait evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, yangının ardından kiracı Aslan'a ulaşamayınca annesi Dudu Aknıyık'ı telefonla arayarak yangını haber verdi. Telefon görüşmesinin ardından koşarak kızının evine gelen anne Aknıyık, uzun süre pencereden yanan eşyalara baktı, evde kimsenin olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Polislere çok üzgün olduğunu anlatan Aknıyık, "Kızım, eşinden boşanma aşamasında olduğu için eve girmeye korktuğunu, bu nedenle kardeşinde kalacağını söylemişti. Telefonuna da ulaşamıyorum" diye konuştu.

'YANGININ NEDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM'

İtfaiye ve polis ekiplerinin inceleme yaptığı yangında boşanma aşamasında olan çiftin yaşadığı evin boş olduğu, sahiplerinin ise başka bir yerde olduğu öğrenildi. Yanan dairenin sahibi Yaşar Cesur da "Arkadaşlarımız haber verdi, aşağı indik. Baktık, ev yanıyor. Telefon ettik, sağ olsunlar itfaiye geldi. Yangını söndürdü. Hasar tespit raporu daha çıkmadı. Yangın neden çıktı, kundaklama mı var, niye yaktılar, ben de bilmiyorum. Artık rapor ne derse, ona göre hareket edeceğiz. Kiracının zararı karşılama şansı yok. Bu masraf yine bize kalacak” dedi.

 

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