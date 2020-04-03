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03.04.2020 - 12:52 | | DHA

Yer: Erzurum! Alkışlarla taburcu edildi

Erzurum'da, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındığı hastanede iyileşen 20 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Yer: Erzurum! Alkışlarla taburcu edildi
Corona virüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu
Corona virüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu
Corona virüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu
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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, corona virüs nedeniyle tedavi gören 20 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan 35 ile 60 yaş grubundaki 20 hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

İyileşenlere 'Taburcu formundaki maddelere harfiyen uymanızı istiyoruz. Geçmiş olsun' diyen sağlık çalışanları, alkışlarla hastane dışına kadar uğurladı. 

Ellerinde valizlerle hastaneden ayrılanlar ise 'Allah razı olsun' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkürle veda etti.

Yer: Erzurum Alkışlarla taburcu edildi

Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.
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