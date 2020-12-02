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02.12.2020 - 09:52 | | İHA

Yer: Esenler! Olumsuz yanıt verince dehşeti yaşattılar

İstanbul Esenler’de parkta bir genç, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: Esenler! Olumsuz yanıt verince dehşeti yaşattılar

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü parkta bekleyen bir gencin yanına kimliği belirsiz şahıslar geldi. Şahıslar gençten iddiaya göre sigara istedi. Gencin sigara vermemesi üzerine şahıslarla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada genç, darp edilip karnından bıçaklandı.

Şahıslar koşarak kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yer: Esenler Olumsuz yanıt verince dehşeti yaşattılar

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