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27.02.2020 - 12:24 | | DHA

Yer: İstanbul... Araç kamerası saniye saniye kaydetti

İstanbul Arnavutköy'de otomobilinden inen kişiyi gözleyen hırsız, araç sahibi uzaklaştıktan sonra ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansırken,  5 suçtan aranması olan şüpheli yakalandı.

Yer: İstanbul... Araç kamerası saniye saniye kaydetti

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, fiziki takibe aldığı şüpheliyi 24 Şubat Pazartesi günü Maltepe'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah G.(30)'nin 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2 ayrı otomobilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi.  Şubede işlemleri tamamlanan Emrah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Arnavutköy'de yaptığı hırsızlık araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park eden kişi uzaklaşınca şüpheli saniyeler içinde ön kapıyı açarak koltukta bulunan çantayı alıyor. Şüpheli hızla buradan uzaklaşıyor.

Yer: İstanbul... Araç kamerası saniye saniye kaydetti

Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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