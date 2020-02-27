Yer: İstanbul... Araç kamerası saniye saniye kaydetti

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, fiziki takibe aldığı şüpheliyi 24 Şubat Pazartesi günü Maltepe'de yakaladı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah G.(30)'nin 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2 ayrı otomobilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Emrah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA



Öte yandan şüphelinin Arnavutköy'de yaptığı hırsızlık araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park eden kişi uzaklaşınca şüpheli saniyeler içinde ön kapıyı açarak koltukta bulunan çantayı alıyor. Şüpheli hızla buradan uzaklaşıyor.