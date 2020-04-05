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05.04.2020 - 15:29 | | İHA

Yer: İstanbul! Markette corona kavgası

Esenyurt’ta bir markette maske takmadan alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş ile kendisini uyaran çift arasında kavga çıktı. Israrlara rağmen önlem almayan vatandaşın kendisini uyaranların üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Yer: İstanbul! Markette corona kavgası

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte alışveriş yapmaya gelen Murat Yıldırım kasaya gidip ödeme yapacağı sırada maske takmadan içeride alışveriş yapan bir kişiye uyarıda bulundu. Yapılan uyarıları dinlemeyen şahıs alışverişine devam etti. Bu sırada maskesiz vatandaş ile Yıldırım arasında sözlü tartışma meydana geldi. Mağazada bulunan vatandaşların da sağlığını tehlikeye atan şahıs, “Maskem yok devlet dağıtsın” dedi.

Bu sırada Murat Yıldırım'ın polis ekiplerini aradığını gören şahıs sinirlenerek adamın üzerine yürüdü. Market çalışanları kavgayı araya girerek önlemeye çalıştı. Polis ekiplerinin geleceğini öğrenen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çift, şahıstan şikayetçi olmadı.

Yer: İstanbul Markette corona kavgası

“MASKESİZ ALIŞVERİŞ YAPMASIN DİYE UYARIDA BULUNDUM”

İnsan sağlığını tehlikeye attığı için şahsa uyarıda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, ancak şahsın kendisini tehdit ettiğini belirterek, ayrıca Cumhurbaşkanına ve devlete yönelik ifadelerde bulunduğunu öne sürdü.

Yerli ilaç devi şirket açıkladı! Corona virüse umut olacak ilaçCorona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Corona virüs tedavisinde kullanılan bu ilaç ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın corona virüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.
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