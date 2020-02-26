MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü: Polis sürücüyü linçten zor kurtardı
ABONE OL
26.02.2020 - 00:31 | | AA

Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü: Polis sürücüyü linçten zor kurtardı

Sultangazi'de kullandığı otomobille sokaktaki diğer araçlara çarpan sürücüyü linçten polis kurtardı.

Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü: Polis sürücüyü linçten zor kurtardı

50. Yıl Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 CDD 347 plakalı otomobille, çok sayıda araca çarparak ilerledi.

Bir araca çarparak duran ve ardından alev alan otomobilden çıkan sürücüyü çevrede toplanan bazı kişiler linç etmek istedi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, polisin soruşturması devam ediyor.

Yer: İstanbul Ortalık savaş alanına döndü: Polis sürücüyü linçten zor kurtardı

 

 

İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan nereli?

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan nereli?

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber