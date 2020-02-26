Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü: Polis sürücüyü linçten zor kurtardı

50. Yıl Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 CDD 347 plakalı otomobille, çok sayıda araca çarparak ilerledi.

Bir araca çarparak duran ve ardından alev alan otomobilden çıkan sürücüyü çevrede toplanan bazı kişiler linç etmek istedi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, polisin soruşturması devam ediyor.