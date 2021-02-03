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03.02.2021 - 12:48 | | DHA

Yer: İstanbul! Seyir halinde yanmaya başladı

İstanbul Avcılar'dan Başakşehir'e giden sürücünün otomobili henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü ve itfaiyenin çabalarına rağmen otomobil metal yığınına döndü. Otomobilin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Yer: İstanbul! Seyir halinde yanmaya başladı

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar TEM Otoyolu Yanyol'da Başakşehir yönüne giden aracın alt tarafından ses geldiğini fark eden sürücü Akif Cav, otomobili yolun sağ tarafına çekti. Aracın altından alevlerin yükseldiğini gören Cav, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Cav alevleri söndürmeyi başaramazken, yoldaki diğer sürücülerin haber verdiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Akif Cav, "Aracın altından ses gelince aksın koptuğunu zannettim. Arabayı sağa çektim. İnince baktım alevler çıkıyor. Müdahalelerime rağmen söndüremedim" dedi.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yer: İstanbul Seyir halinde yanmaya başladı

Yer: İstanbul Seyir halinde yanmaya başladı

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