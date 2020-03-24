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24.03.2020 - 17:21 | | DHA

Yer: İstanbul! Sokaklarda bu anons yankılanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları corona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkan vatandaşları İstanbul genelinde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.

Eminönü, Sultanahmet meydanı, sahiller, çarşı ve mahallelerde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda ''Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarı yapılıyor. 

Yer: İstanbul! Sokaklarda bu anons yankılanıyorİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları corona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.
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