Yer: İstanbul! Sokaklarda bu anons yankılanıyor



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkan vatandaşları İstanbul genelinde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.

Eminönü, Sultanahmet meydanı, sahiller, çarşı ve mahallelerde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda ''Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarı yapılıyor.