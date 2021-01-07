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07.01.2021 - 09:49 | | DHA

Yer: İzmir! 'Birbirlerine adeta savaş açtılar'

İzmir'in Bornova ilçesinde, depremde aldığı hasar nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen binanın enkazındaki demirleri toplayan hurdacı 2 grup arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hurdacıların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşlı sopalı 'hurda' kavgası kamerada
Taşlı sopalı 'hurda' kavgası kamerada
Taşlı sopalı 'hurda' kavgası kamerada
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Kavga, önceki akşam saat 18.00 sıralarında, Ankara Caddesi üzerinde kontrollü yıkımı yapılan binanın enkazında yaşandı. Enkazdaki demirleri toplamak isteyen 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın ve çocukların da bulunduğu taraflar, birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin isabet eden taşlar nedeniyle yaralandığı kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, polisin gelmesiyle sonlandı.

'DANS EDEREK TAŞ ATTILAR'

Yakındaki kuaför dükkanında çalışan Berfin Güzelsoy, "Birbirlerine adeta savaş açtılar. Enkazdan aldıkları taşlarla saldırdılar. Attıkları taşlar, çok büyüktü. İki kişinin kafası yarıldı. Çevredeki insanların mallarına da zarar geldi. Taşlar arabalara ve dükkanlara kadar ulaştı. Kentimizin adını kötüye çıkarttılar. Birbirlerine taş atarken dans edip eğleniyorlardı. Çok garip bir kavgaydı" dedi.

Bebek'te hafif ticari araç otomobilin üzerine böyle devrildiBeşiktaş'ta ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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