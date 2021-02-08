Yer: Konya! Direksiyon baÅŸÄ±nda infaz edildi!

Olay, saat 11.00Â sÄ±ralarÄ±nda, merkez Meram ilÃ§esi HacÄ± Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. BuzdolabÄ± tamircisi Kamil BaÅŸaralÄ± (46), 42 SD 708 plakalÄ± kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanÄ±na yaklaÅŸan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±. VÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine mermi isabet eden BaÅŸaralÄ±'nÄ±nÂ kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalÄ± otomobile Ã§arparak durdu.Â Silah seslerini duyan Ã§evredekiler, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerineÂ haber verdi. AÄŸÄ±r yaralanan BaÅŸaralÄ±, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kamil BaÅŸaralÄ±'nÄ±n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Konya Åžehir Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â



Silah seslerini duyunca polisi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatanÂ MevlÃ¼t TÃ¼ridi (19), "2 el silah sesi duydum. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kiÅŸinin aracÄ± birden hÄ±zlandÄ± ve biraz ilerideÂ parkÂ halindeki araca Ã§arparak durdu. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim" dedi.Â



Polis ekipleri, kaÃ§an saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin belirlenip, yakalanmasÄ±Â iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.



