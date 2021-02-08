MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Yer: Konya! Direksiyon baÅŸÄ±nda infaz edildi!
ABONE OL
08.02.2021 - 14:34 | | DHA

Yer: Konya! Direksiyon baÅŸÄ±nda infaz edildi!

Konya'da aracÄ±yla seyir halindeyken silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. BuzdolabÄ± tamircisi olduÄŸu belirtilen KamilÂ BaÅŸaralÄ± seyir halindeyken, motosikletle yanÄ±na yaklaÅŸan kiÅŸinin tabancayla ateÅŸ aÃ§masÄ±Â sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. VÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine mermi isabet eden BaÅŸaralÄ±'nÄ±nÂ kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan kamyonet, park halindeki otomobile Ã§arparak durdu.Â

Olay, saat 11.00Â sÄ±ralarÄ±nda, merkez Meram ilÃ§esi HacÄ± Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. BuzdolabÄ± tamircisi Kamil BaÅŸaralÄ± (46), 42 SD 708 plakalÄ± kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanÄ±na yaklaÅŸan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±. VÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine mermi isabet eden BaÅŸaralÄ±'nÄ±nÂ kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalÄ± otomobile Ã§arparak durdu.Â Silah seslerini duyan Ã§evredekiler, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerineÂ haber verdi. AÄŸÄ±r yaralanan BaÅŸaralÄ±, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kamil BaÅŸaralÄ±'nÄ±n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Konya Åžehir Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Silah seslerini duyunca polisi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatanÂ MevlÃ¼t TÃ¼ridi (19), "2 el silah sesi duydum. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kiÅŸinin aracÄ± birden hÄ±zlandÄ± ve biraz ilerideÂ parkÂ halindeki araca Ã§arparak durdu. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim" dedi.Â 

Polis ekipleri, kaÃ§an saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin belirlenip, yakalanmasÄ±Â iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Yer: Konya! Direksiyon baÅŸÄ±nda infaz edildi!Konya'da aracÄ±yla seyir halindeyken silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. BuzdolabÄ± tamircisi olduÄŸu belirtilen Kamil BaÅŸaralÄ± seyir halindeyken, motosikletle yanÄ±na yaklaÅŸan kiÅŸinin tabancayla ateÅŸ açmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Vücudunun çeÅŸitli yerlerine mermi isabet eden BaÅŸaralÄ±'nÄ±n kontrolünden çÄ±kan kamyonet, park halindeki otomobile çarparak durdu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandÄ±

Malatya'da 3 firari FETÃ– hÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ yakalandÄ±

Borcunu yapÄ±landÄ±ran herkesi ilgilendiriyor!30 AÄŸustos detayÄ±...

Borcunu yapÄ±landÄ±ran herkesi ilgilendiriyor!30 AÄŸustos detayÄ±...

Ä°ÅŸte sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n siyasi tercihleri

Ä°ÅŸte sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n siyasi tercihleri

Son dakika haberi: BoÄŸaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yardÄ±mcÄ±larÄ± belli oldu

Son dakika haberi: BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Melih Bulu'nun yardÄ±mcÄ±larÄ± belli oldu

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet