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03.12.2020 - 17:03 |

Yer: Konya! Elinde silah dehşet saçtı

Konya'da iki gün önce polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan H.T., bugün ekiplerin kendisini yakalamaya geldiğini görünce, tabancayla havaya ateş açarak, bir minibüse binip, kaçtı. H.T. başka bir sürücüyü silah zoruyla durdurup, aracını gasbetti. Daha sonra bir evin bahçesinde saklanan H.T., kısa sürede bulundu. Havaya ateş açarak kaçmaya çalışan H.T., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Yer: Konya! Elinde silah dehşet saçtı
Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, etkisiz hale getirildi
Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, etkisiz hale getirildi
Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, etkisiz hale getirildi
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Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Celali Sokak'ta meydana geldi. 2 gün önce polis ekipleri, şüphe üzerine H.T.'yi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan H.T., polise tabancayla ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, H.T. olay yerinden kaçtı. Polis, kimliğini tespit ettiği H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. H.T.'nin adresini belirleyen ekipler, yakalamak için operasyon düzenledi. 

ATEŞ AÇIP, KAÇTI

Polisin geldiğini fark eden H.T. havaya ateş açarak kaçmaya çalıştı. H.T. ardından tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. Koşarak bir minibüse binen H.T., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye başta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için kovalamacaya başladı.

SİLAH ZORUYA SÜRÜCÜYÜ DURDURDU, ARACINI ALDI

H.T. bir süre sonra minibüsü terk edip, koşarak kaçtı. Daha sonra silah zoruyla bir aracı durduran H.T., sürücüsünü indirip, kendisi binerek kaçmayı sürdürdü. Ögün Sokak'ta aracı terk eden H.T., bir evin bahçesine saklandı. Polisin kedisini takip ettiğini gören H.T., saklandığı yerden çıkıp, yeniden tabancayla ateş açtı. 

YAKALANDI

Polis, ateş açan H.T.'yi yaptığı çalışmayla kısa sürede yere yatırıp, etkisiz halde getirdi. Yakalanıp, gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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